Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karahocagil, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına aktif olarak katıldı. Bu önemli etkinlik, her yıl olduğu gibi bu sene de fotoğraf sanatçıları ve profesyonel fotoğrafçıların eserlerini değerlendirerek en iyi kareleri belirlemeyi amaçlıyor.

Karahocagil, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, üniversitenin sanata olan katkısının artarak devam edeceğini ifade etti. Aynı zamanda, Anadolu Ajansı'nın bu etkinlikteki rolünün medya sektöründeki gelişmelere önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.