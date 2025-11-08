Kırşehir'de 14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı, Yaşamını Yitirdi

Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesi'ndeki kazada 14 yaşındaki B.Y.'nin motosikleti Fiat marka otomobille çarpıştı; genç sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:59
Kırşehir'de 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) — Dün akşam saatlerinde Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki B.Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, genç sürücü ağır yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor

Kaza sonrası otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın oluş nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

