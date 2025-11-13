Kırşehir'de 14 Yıldır Rakipsiz: Muharip Gaziler Başkanı Kemal Parlak

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, 14 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde şehirde rakipsiz olduğunu belirterek, hem gaziler hem de genç nesiller için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Kemal Parlak'ın değerlendirmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevini tamamladıktan sonra sivil toplum faaliyetlerine yöneldiğini ifade eden Parlak, 1974 yılında Kıbrıs’ta savaşan asker olduklarını hatırlatarak, "TSK olarak vatan borcumuzu ödedik. Sivil toplum kuruluşu olarak da 14 yıldır derneğimizin başkanlık görevini yürütüyorum." dedi.

Parlak, gazilerle birlikte okullara giderek çocuklara gaziliği ve savaşların önemini anlattıklarını vurguladı: "Kendimizi gezen, canlı bir kütüphane olarak görüyoruz."

Görev süresi ve hedefler

14 yıldır görevde olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Parlak, "Sosyal, ekonomik ve kültürel yönde çalışmalar yapıyoruz. Ömrüm el verirse 14 yıl daha bu görevi sürdürmek isterim." ifadesini kullandı. Parlak, şu ana kadar herhangi bir rakibinin de olmadığını belirtti.

Gazilerden destek ve birlik mesajı

Muharip Gazi Mehmet Ardıç, Parlak’ın 14 yıldır sürdürdüğü görevden memnun olduklarını dile getirerek, "Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer Muharip Gazi Nuri Saraç ise, "TSK’da omuz omuza görev yaptığımız arkadaşlarımızla sivil toplum çatısı altında da uyum içinde çalışıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayıtlara geçen süre

Parlak, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi'nde görev süresiyle en uzun süreli STK başkanı olarak kayıtlara geçti. Şubede 53 üyemiz bulunduğu ve genel kurullarda karşısına aday çıkmadığı ifade edildi.

