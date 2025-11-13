Kırşehir'de 14 Yıldır Rakipsiz: Muharip Gaziler Başkanı Kemal Parlak

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, 14 yıldır sürdürdüğü görevde rakipsiz olduğunu ve gaziler ile gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:36
Kırşehir'de 14 Yıldır Rakipsiz: Muharip Gaziler Başkanı Kemal Parlak

Kırşehir'de 14 Yıldır Rakipsiz: Muharip Gaziler Başkanı Kemal Parlak

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, 14 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde şehirde rakipsiz olduğunu belirterek, hem gaziler hem de genç nesiller için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Kemal Parlak'ın değerlendirmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevini tamamladıktan sonra sivil toplum faaliyetlerine yöneldiğini ifade eden Parlak, 1974 yılında Kıbrıs’ta savaşan asker olduklarını hatırlatarak, "TSK olarak vatan borcumuzu ödedik. Sivil toplum kuruluşu olarak da 14 yıldır derneğimizin başkanlık görevini yürütüyorum." dedi.

Parlak, gazilerle birlikte okullara giderek çocuklara gaziliği ve savaşların önemini anlattıklarını vurguladı: "Kendimizi gezen, canlı bir kütüphane olarak görüyoruz."

Görev süresi ve hedefler

14 yıldır görevde olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Parlak, "Sosyal, ekonomik ve kültürel yönde çalışmalar yapıyoruz. Ömrüm el verirse 14 yıl daha bu görevi sürdürmek isterim." ifadesini kullandı. Parlak, şu ana kadar herhangi bir rakibinin de olmadığını belirtti.

Gazilerden destek ve birlik mesajı

Muharip Gazi Mehmet Ardıç, Parlak’ın 14 yıldır sürdürdüğü görevden memnun olduklarını dile getirerek, "Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer Muharip Gazi Nuri Saraç ise, "TSK’da omuz omuza görev yaptığımız arkadaşlarımızla sivil toplum çatısı altında da uyum içinde çalışıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayıtlara geçen süre

Parlak, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi'nde görev süresiyle en uzun süreli STK başkanı olarak kayıtlara geçti. Şubede 53 üyemiz bulunduğu ve genel kurullarda karşısına aday çıkmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBE BAŞKANI KEMAL PARLAK, 14 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞKANLIK...

TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBE BAŞKANI KEMAL PARLAK, 14 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞKANLIK GÖREVİNDE ŞEHİRDE RAKİPSİZ OLDUĞUNU BELİRTEREK, HEM GAZİLER HEM DE GENÇ NESİLLER İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ SÖYLEDİ.

TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBE BAŞKANI KEMAL PARLAK, 14 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞKANLIK...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?