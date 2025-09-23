Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası: Ahi Sofrası Yarışmasında Çirleme ve Ahi Dürümü Birinci

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası'nda Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması", Cacabey Meydanı'nda yapıldı. Yarışmada jüri üyeleri ve il protokolü, yöresel yemekler, hamur işleri ve tatlılardan oluşan Ahi sofrası lezzetlerini tadıp değerlendirdi.

Yarışma sonuçları

Yarışmada "Yöresel yemek, hamur işleri ve tatlılar" kategorisinde Şengül Seyfeli, "Kırşehir çirleme" yemeğiyle birinciliğe ulaştı. Ahi sofrası kategorisinde ise Ayşe Bıçakçı, "Ahi dürümü" ile birinci oldu.

Yetkililerin değerlendirmesi ve ödüller

Yarışmanın ardından konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yemekleri hazırlayanlara ve tadımda bulunan jüriye teşekkür etti. Demiryürek, yarışmanın Kırşehir için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, hazırlanan yemeklerde Ahilik kültürünün kalite, ahlak, doğru ve dürüst çalışma gibi temel prensiplerinin görüldüğünü ifade etti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise yarışmaya 32 kişinin katıldığını, birincilere 4, ikincilere 3, üçüncülere 2 çeyrek altın verildiğini söyledi. Öztürk, emek veren ve yarışmaya katılan herkesin aslında gönüllerin birincisi olduğunu vurguladı.

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi. Cacabey Meydanı'ndaki yarışmada, yöresel yemek, hamur işleri ve tatlılar ile Ahi sofrasındaki lezzetler hazırlandı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (sağ 4) ve protokol üyeleri de etkinliğe katıldı.