Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası'nda Halk Konseri

Konser Detayları

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserde, orkestra şefi Mustafa Acar yönetiminde sahne alan isimler arasında TRT sanatçıları Selma Geçer, Özgür Eren, Mustafa Kemal Şimşek, Barış Akpınar, İlker Gökkaya, Ayşen Birgör, Melda Kuyucu Kılıç, Suat Erdil ve Çiğdem Yarkın yer aldı.

Konsere yoğun ilgi gösteren Kırşehirliler, sahnedeki sanatçıların seslendirdiği türkü ve şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Repertuvar

Gecede, 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin sevilen eserlerinin yanı sıra Türk halk ve sanat müziği örnekleri de dinleyicilerle buluştu.

Yayın ve Kapanış

Konser, TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Nağme ile TRT Radyo sosyal medya kanallarından canlı yayımlandı. Etkinlik sonunda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, saz ve ses sanatçılarına ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

