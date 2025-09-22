Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası'nda Halk Konseri

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kapsamında Cacabey Meydanı'nda düzenlenen halk konseri büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:33
Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası'nda Halk Konseri

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası'nda Halk Konseri

Konser Detayları

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserde, orkestra şefi Mustafa Acar yönetiminde sahne alan isimler arasında TRT sanatçıları Selma Geçer, Özgür Eren, Mustafa Kemal Şimşek, Barış Akpınar, İlker Gökkaya, Ayşen Birgör, Melda Kuyucu Kılıç, Suat Erdil ve Çiğdem Yarkın yer aldı.

Konsere yoğun ilgi gösteren Kırşehirliler, sahnedeki sanatçıların seslendirdiği türkü ve şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Repertuvar

Gecede, 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin sevilen eserlerinin yanı sıra Türk halk ve sanat müziği örnekleri de dinleyicilerle buluştu.

Yayın ve Kapanış

Konser, TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Nağme ile TRT Radyo sosyal medya kanallarından canlı yayımlandı. Etkinlik sonunda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, saz ve ses sanatçılarına ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kırşehir’de, 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi. Cacabey...

Kırşehir’de, 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserde TRT sanatçıları sahne aldı.

Kırşehir’de, 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi. Cacabey...

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İskandinav ve Baltık Büyükelçileriyle Yemekte Buluştu
4
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
5
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
6
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
7
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta