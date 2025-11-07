Kırşehir'de 500 Fidan Şehitler Anısına Dikildi

Projeyle doğaya ve şehitlere vefa

KIRŞEHİR (İHA) – 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi çerçevesinde, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda anlamlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ev sahipliği yaptı; il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensupları törende yer aldı.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer ağaç dikim projelerinin sürdürüleceğini bildirdi.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HER BİR FİDAN, GELECEĞİMİZ İÇİN BİN NEFES PROJESİ" KAPSAMINDA, KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AŞIKPAŞA TABİAT PARKI’NDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.