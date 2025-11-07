Kırşehir'de 500 Fidan Şehitler Anısına Dikildi

Kırşehir'de 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi kapsamında Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na 500 fidan dikildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:49
Projeyle doğaya ve şehitlere vefa

KIRŞEHİR (İHA) – 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi çerçevesinde, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda anlamlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ev sahipliği yaptı; il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensupları törende yer aldı.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer ağaç dikim projelerinin sürdürüleceğini bildirdi.

