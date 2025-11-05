Kırşehir’de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Olayın Detayları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de jandarma ekiplerinin yol uygulaması sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir otomobildeki yolculardan birinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsın kimliğini sorguladı.

Yapılan sorgulamada, şüphelinin Ö.Ç. olduğu ve "silahla tehdit" ile "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlarından 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

