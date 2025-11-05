Kırşehir’de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de JASAT ve Mucur İlçe Jandarma ekiplerinin uygulamasında hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.Ç. yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:17
Kırşehir’de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir’de 7 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Olayın Detayları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de jandarma ekiplerinin yol uygulaması sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir otomobildeki yolculardan birinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsın kimliğini sorguladı.

Yapılan sorgulamada, şüphelinin Ö.Ç. olduğu ve "silahla tehdit" ile "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlarından 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

KIRŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNİN YOL UYGULAMASINDA, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

KIRŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNİN YOL UYGULAMASINDA, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
3
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
4
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
5
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
6
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
7
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş