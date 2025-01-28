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Kırşehir'de 700 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de yapılan operasyonda 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:38
Kırşehir'de 700 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırşehir'de, 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Minibüste Bulunan Kaçak Tütün

Bu çerçevede, Kayseri istikametinden Ankara'ya giden bir minibüs, Ortaköy yol kavşağında durduruldu. Araçta gerçekleştirilen aramada 700 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

Polis, minibüsün sürücüsü E.A.'yı gözaltına alarak adli işlem başlattı. Olay, Kırşehir'de kaçakçılık ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırşehir'de 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına...

Kırşehir'de 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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