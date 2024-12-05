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Kırşehir'de AFAD Gönüllüleri 'Dünya Gönüllüler Günü'nde Buluştu

Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte AFAD gönüllüleri, cesaret ve özveriyle topluma hizmet ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:38
Kırşehir'de AFAD Gönüllüleri 'Dünya Gönüllüler Günü'nde Buluştu

Kırşehir'de AFAD Gönüllüleri 'Dünya Gönüllüler Günü'nde Buluştu

Kırşehir'de, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, AFAD gönüllüleri bir araya geldi. Program, AFAD İl Müdürlüğü tarafından Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gönüllülerin doğal afetler ve insani krizler sırasında yılmadan çalıştıklarını belirtti. Kentte toplamda 737 AFAD gönüllüsü bulunduğunu ifade eden Demiryürek, "Gönüllülerimizin gösterdiği cesaret ve özveri, dayanışma ruhunun en güzel örneğidir. AFAD gönüllülerimiz, zor zamanlarda insanlığa yardım eli uzatan kahramanlardır," dedi.

Demiryürek, AFAD Başkanlığı'nın afet ve acil durumların yol açtığı zararı en aza indirmek ve toplumu daha dirençli hale getirmek amacıyla AFAD Gönüllülük Sistemi'ni kurduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sırasında İskenderun'da kaymakam olarak görev yaptığını belirten Demiryürek, devletin deprem gerçeğiyle yüzleşerek bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ise, afetlere karşı hazırlık amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, AFAD gönüllülerinin özellikle 6 Şubat felaketinde gösterdiği fedakarlığa tanıklık ettiklerini ifade etti.

Etkinlik sırasında, muhtar adayı Aydın Battal, AFAD gönüllüleri için yazdığı bir şiiri seslendirdi. Battal, AFAD logolu yelek giydirilerek gönüllü olarak kaydedildi.

Program, AFAD gönüllülerinin şarkılar seslendirmesiyle devam etti ve Kırşehir Ustalar Müzik Topluluğu dinletisi ile sona erdi.

Kırşehir'de "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) İl...

Kırşehir'de "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

Kırşehir'de "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) İl...

Kırşehir'de "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

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