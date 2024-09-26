Kırşehir'de AK Parti Ziyaretleri: Çiğdem Karaaslan Sahada

Çiğdem Karaaslan Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kırşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek yerel toplulukla bir araya geldi.

Her Daim Birlikte Buluşmaları Programı

Karaaslan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılmak üzere kente geldi. Burada, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından, mevcut ilçe başkanları ve geçmiş dönem il ile ilçe başkanlarıyla da bir araya geldi.

Kadın Kooperatifleri Fuarını Ziyaret

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda üreticilerin ürünlerini inceleyen Karaaslan, ardından tarihi Kırşehir Cacabey Camisi'ni ziyaret etti. Bu cami, Anadolu Selçuklu Devleti döneminin önemli bir bilim merkezi olarak biliniyor.

Ahi Haftası Kutlamaları ve Esnaf Ziyareti

37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezinde Ahi pilavı ve helvası dağıtan Karaaslan, Ankara ve Terme caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluşma

Karaaslan, ayrıca şehit, gazi ve hasta ailelerini evlerinde ziyaret ederek onlarla birkaç saat geçirdi. Ziyaretinin sonunda Ahi Evran Külliyesi içerisindeki Kırşehir Ahilik Müzesi'ni gezerek, müze yöneticilerinden bilgi aldı.

Karaaslan'a bu ziyareti esnasında AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir İl Koordinatörü Halise Çiftçi, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir ve diğer partililer de eşlik etti.