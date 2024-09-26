DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

Kırşehir'de AK Parti Ziyaretleri: Çiğdem Karaaslan Sahada

Kırşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yerel esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:12
Kırşehir'de AK Parti Ziyaretleri: Çiğdem Karaaslan Sahada

Çiğdem Karaaslan Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kırşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek yerel toplulukla bir araya geldi.

Her Daim Birlikte Buluşmaları Programı

Karaaslan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılmak üzere kente geldi. Burada, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından, mevcut ilçe başkanları ve geçmiş dönem il ile ilçe başkanlarıyla da bir araya geldi.

Kadın Kooperatifleri Fuarını Ziyaret

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda üreticilerin ürünlerini inceleyen Karaaslan, ardından tarihi Kırşehir Cacabey Camisi'ni ziyaret etti. Bu cami, Anadolu Selçuklu Devleti döneminin önemli bir bilim merkezi olarak biliniyor.

Ahi Haftası Kutlamaları ve Esnaf Ziyareti

37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezinde Ahi pilavı ve helvası dağıtan Karaaslan, Ankara ve Terme caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluşma

Karaaslan, ayrıca şehit, gazi ve hasta ailelerini evlerinde ziyaret ederek onlarla birkaç saat geçirdi. Ziyaretinin sonunda Ahi Evran Külliyesi içerisindeki Kırşehir Ahilik Müzesi'ni gezerek, müze yöneticilerinden bilgi aldı.

Karaaslan'a bu ziyareti esnasında AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir İl Koordinatörü Halise Çiftçi, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir ve diğer partililer de eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı
2
Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı
3
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem
6
Büyükçekmece'de Engelli Çocuğa Eziyet Ettiği İddia Edilen İki Kişi Gözaltına Alındı
7
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri