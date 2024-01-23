Kırşehir'de akıl almaz olay: Banka sırası bekledi gecikme yaşanınca bomba ihbarı yaptı

Atatürk Caddesi'nde bir banka şubesinde saat 16.00 civarında olay çıktı. A.G adlı vatandaş, bankada işlem yapmak için gişeye sıra aldı. Sırası gelmeyince banka çalışanlarıyla kavga etti. A.G, 'Siz bana bakın' diyerek tehdit etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefon ederek bankada bomba olduğunu ihbar etti.

Bomba imha ve polis ekipleri, ihbar üzerine banka şubesine geldi. Ekipler, bankada şüpheli bir paket olmadığını gördü. Bankada duran ve şüpheli davranan bir kişinin telefonunu inceleyen ekipler, bomba ihbarını A.G.'nin yaptığını tespit etti. A.G., emniyete götürülerek sorgulandı. A.G., ifadesinde, "Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum" diye konuştu.