Kırşehir'de Aşıkpaşa Göletine 3 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Salındı

Valilik ve DKMP ortak çalışmasıyla gölete canlılık getirildi

Kırşehir'de, Aşıkpaşa Tabiat Parkı içindeki Aşıkpaşa Göleti'ne, Valilik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda doğal yaşamı desteklemek amacıyla 3 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, yaptığı açıklamada sulak alanlardaki balık varlığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. İl genelindeki su alanlarına yavru balıkları bırakmaya devam edeceklerini vurgulayan Demiryürek, Aşıkpaşa Göleti'ndeki biyoçeşitliliği artırmak, gölete canlılık getirmek ve ilerleyen zamanlarda rekreasyon amaçlı olta balıkçılığına ön hazırlık yapmak üzere 3 bin kırmızı benekli alabalığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün organizasyonuyla yeni yuvalarına bıraktık. Bereketli olsun.

DKMP Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezel ise kırmızı benekli alabalıkların Türkiye'nin farklı lokasyonlarında bulunabildiğini hatırlattı. Tezel, Balıkların doğaya ve ekosisteme katkı sağlayacağını belirterek, Genel Müdürlüğümüz Bolu Abant Üretme Çiftliği'nde üretilen kırmızı benekli alabalıkları burada suyla buluşturduk. Bu alana alışmalarını ümit ediyoruz. Su sıcaklığımız onların yaşam standartlarına uygun. İnşallah ilerleyen yıllarda bu alanında örnek olmasını hedefliyoruz. ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yapılan salımın bölgedeki biyoçeşitliliğe olumlu katkı sağlayacağı ve gelecekte bölgenin rekreasyonel kullanımına altyapı oluşturacağına dikkat çekti.

