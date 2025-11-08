Kırşehir'de 'Dolandırıcılık' Zanlısı Jandarma-Emniyet Uygulama Noktasında Yakalandı

Kırşehir'de 'Dolandırıcılık' Zanlısı Jandarma Uygulamasında Yakalandı

Operasyon ve Gelişmeler

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetimler sırasında, Jandarma-Emniyet Ortak Uygulama Noktası'nda kimlik sorgulaması yapılan şahsın arandığı tespit edildi.

Kimlik sorgulaması yapılan şahsın, 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklamaya yönelik aranmasının bulunduğu belirlendi. Yapılan tespit sonrası ekipler tarafından şüpheli M.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri tamamlandıktan sonra teslim edildiği kurum ise Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu.

Olayla ilgili soruşturma ve denetim faaliyetleri Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldü.

