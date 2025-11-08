Kırşehir'de 'Dolandırıcılık' Zanlısı Jandarma-Emniyet Uygulama Noktasında Yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma-Emniyet Ortak Uygulama Noktası'nda dolandırıcılıktan aranan M.D.'yi yakaladı; şüpheli cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:03
Kırşehir'de 'Dolandırıcılık' Zanlısı Jandarma-Emniyet Uygulama Noktasında Yakalandı

Kırşehir'de 'Dolandırıcılık' Zanlısı Jandarma Uygulamasında Yakalandı

Operasyon ve Gelişmeler

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetimler sırasında, Jandarma-Emniyet Ortak Uygulama Noktası'nda kimlik sorgulaması yapılan şahsın arandığı tespit edildi.

Kimlik sorgulaması yapılan şahsın, 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklamaya yönelik aranmasının bulunduğu belirlendi. Yapılan tespit sonrası ekipler tarafından şüpheli M.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri tamamlandıktan sonra teslim edildiği kurum ise Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu.

Olayla ilgili soruşturma ve denetim faaliyetleri Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldü.

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA, ÜLKENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR...

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA, ÜLKENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA JANDARMA-EMNİYET ORTAK UYGULAMA NOKTASI’NDA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN BİR KİŞİ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet