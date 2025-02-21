Kırşehir'de Durdurulan Tırda 3 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonla, bir tırın dorsesinde 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olay, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki kontrol noktasında yaptığı denetim sırasında meydana geldi.

Tır Sürücüsü Tutuklandı

Denetim sırasında, Y.E.K. (33) isimli sürücüsü tarafından kullanılan tır durduruldu. Dorsede yapılan aramada, faturasız ve bandrolsüz olarak taşınan tütün miktarı dikkat çekti. Kontrolü sağlayan ekipler, hemen harekete geçerek Y.E.K'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Y.E.K, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyonun, yasa dışı tütün ticaretine karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırşehir'de dorsesinde 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.