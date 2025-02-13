Kırşehir'de Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara Verildi

Kırşehir'de Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitim Ara Verdi

Kırşehir'de yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelinde eğitime geçici bir duraklama uygulandığı duyuruldu.

Valilikten Yapılan Açıklama

Açıklamada; "Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.