Kırşehir'de elektrik tamircisi merdiven düşüşünde cebindeki bıçakla öldü

Kırşehir'de elektrik tamircisi merdiven düşüşünde hayatını kaybetti

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir evde kablo tamiri yapan İ.Ç. (23), merdivenle çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından İ.Ç.'yi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen genç tamirci kurtarılamadı.