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Kırşehir'de Elektrik Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de çatıdan düşen elektrik ustası, 12 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:43
Kırşehir'de Elektrik Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Trajik Kaza

Kırşehir'de mandıranın çatısında elektrik tadilatı yaptığı sırada düşen Serkan Taşkıran (36), 12 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki bir mandırada meydana geldi. Taşkıran, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralı halde ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşkıran, maalesef kurtarılamadı.

Aile ve Yakınları Yas Tutuyor

Ailesi ve yakınları, yaşanan bu talihsiz olay sonrası büyük bir üzüntü içerisindedir. Taşkıran'ın iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi, toplumda iş güvenliği konularını tekrar gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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