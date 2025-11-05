Kırşehir'de Emniyet Müdürü Mesut Görücü İkinci Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, göreve başlamasının ardından kent merkezindeki İkinci Çarşı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Ziyarette Kimler Yer Aldı

Ziyarete emniyet amirleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk eşlik etti. Esnaflar, çarşı bölgesinde yaşanan trafik ve park sorunları ile güvenlik ve narkotik konularındaki taleplerini iletti.

Yerinde Tespit ve Süregelen Çalışma

Emniyet Müdürü Görücü, vatandaş ve esnaf odaklı hizmet anlayışını sürdürdüklerini vurgulayarak, güvenli bir şehir için emniyet birimleriyle koordineli çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Esnaf ziyaretlerinin belirli periyotlarla sürdürüleceği öğrenildi. Esnaflar, taleplerini yerinde dinleyen emniyet personeline Kur’an-ı Kerim hediyesinde bulundu.

