Kırşehir'de Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski başkomiser O.Ş., kayınvalidesinin cenazesinde jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:16
Kırşehir'de Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı

Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı

Olay ve yakalama

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başkomiser O.Ş., kayınvalidesinin cenazesi için geldiği sırada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ş.'nin cenazeye katılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı ve ilçeye bağlı bir köyde düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü ele geçirdi.

İşlemler ve teslim

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından resmen tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kayınvalidesinin...

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaş'ta Yöresel Ürünler Festivali'nde Yörük Göçü Canlandırıldı
2
Kanseri Yenen Üç Kadın Muş'ta Erken Teşhisin Gücünü Anlattı
3
ÇKP Merkez Komitesi 4. Oturumu 20-23 Ekim'de — 15. Beş Yıllık Plan Onaylanacak
4
Hamsinin Geleceği İçin 6 Ülkeye Ortak Karar Çağrısı: Samsun'dan Uyarı
5
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 66 bin 55’e yükseldi
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş Budapeşte'de Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek