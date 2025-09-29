Kırşehir'de Firari FETÖ Hükümlüsü Cenazede Yakalandı

Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı

Olay ve yakalama

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başkomiser O.Ş., kayınvalidesinin cenazesi için geldiği sırada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ş.'nin cenazeye katılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı ve ilçeye bağlı bir köyde düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü ele geçirdi.

İşlemler ve teslim

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından resmen tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

