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Kırşehir'de Genç Tarım Orman Elçileri ile Etkileyici Söyleşi Programı Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen Genç Tarım Orman Elçileri programında, gençlerin tarım alanındaki önemine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:03
Kırşehir'de Genç Tarım Orman Elçileri ile Etkileyici Söyleşi Programı Düzenlendi

Kırşehir'de Genç Tarım Orman Elçileri ile Etkileyici Söyleşi Programı Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği "Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşi" programını Kırşehir'de gerçekleştirdi.

Etkinlik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programda konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, gençlerle buluşarak istişareler yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Öğrencilere, okudukları bölümün Türkiye için hayati öneme sahip bir branş olduğunun altını çizen Çolakoğlu, bu doğrultuda Tarım Orman Gençlik Konseyi kurduklarını ifade etti. Gençlerin, bakanlığın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip etmelerini isteyen Çolakoğlu, ilgili alanlarda staj imkanlarından da yararlanabileceklerini belirtti.

Doğru bilgi ve eğitim sağlamak amacıyla çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik özel çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çolakoğlu, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ise öğrencilere ziraat alanında kendilerini geliştirmeleri ve daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini hatırlattı.

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