Kırşehir'de Hamile Kadının Bebeği Ankara'ya Sevk Edildi

Kırşehir'deki Trajik Olay

Kırşehir'de evinde ölü bulunan 9 aylık hamile kadın H.A'nın (26) bebeği, Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Bebeğin Durumu ve Hastane Süreci

Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'taki evinde eşi tarafından kanlar içinde bulunan H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Sezaryenle dünyaya getirilen bebek, şu anda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gözetim altındadır.

Cenaze ve Aile Durumu

Yaşamını yitiren H.A'nın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderilmiştir. Olayın ardından eşi olan Piyade Astsubay M.A. (27), Iğdır'dan yıllık izinle Kırşehir'e geldiği dönemde eşi H.A'yı evde kanlar içinde bulmuş, sonrasında yaşanan acı olay tüm aile bireylerini derinden etkilemiştir.