Kırşehir'de hırdavat dükkanı yangını: İş yeri kullanılamaz hale geldi

Olay yeri ve müdahale

Kırşehir kent merkezindeki Uzun Çarşı'da bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, iş yerindeki boya ve tinerlerin etkisiyle kısa sürede çatıya kadar yayıldı.

Hasar ve yaralanma

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yeri sahibi H.Y.'nin elinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

