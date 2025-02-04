Kırşehir'de Hükümlülerden Öğrencilere Okul Bakımı

Kırşehir'de Öğrenciler Hükümlülerin Emeğiyle Yenilenen Okullarda Eğitime Başladı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, öğrenciler, yarıyıl tatilinde hükümlülerin gerçekleştirdiği boya, bakım ve onarım çalışmalarının ardından eğitim hayatına başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, Akpınar Ortaokulu ve Akpınar Anaokulu başta olmak üzere, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler tarafından yapılan çalışmalarla başlama hazırlığında.

Okul Ziyareti ve Bilgilendirme

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ile birlikte Akpınar'daki okulları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Akpınar Anaokulu’nda incelemelerde bulunan Vali Demiryürek, yapılan boyama çalışmalarında daha aydınlık ve öğrencilerin beğeneceği renklerin tercih edildiğini belirtti.

Yürütülen Çalışmalar ve Gelecek Planları

Demiryürek, okulların genel olarak bakım ve onarım sürecinin gerçekleştirildiğini ifade etti. İşyurtları Daire Başkanlığı ile birlikte Kırşehir genelinde küçük onarımlar ve boya-badana ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Vali, bu projelerin yaz aylarında Kırşehir’in tüm ilçelerine yayılacağını ve birçok okulun onarım sürecine katkı sağlanacağını açıkladı. Akpınar'daki çalışmaların 8 hükümlü ve 1 atölye şefi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın Sosyal Sorumluluk Projeleri

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, bu düşüncenin bir parçası olarak, Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İşyurtları Daire Başkanlığı'nın destekleriyle okul onarımlarına katkı sağladıklarını söyledi. Ener, hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca, Akpınar Ortaokulu ve anaokulunun bakımını Kırşehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun da destek verdiğini kaydetti. Bu projeyle bölgedeki birçok okul, hükümlülerin emeğiyle güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşturulmuş oldu.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde öğrenciler, yarıyıl tatilinde hükümlülerin boya, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptığı okullarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde öğrenciler, yarıyıl tatilinde hükümlülerin boya, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptığı okullarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.