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Kırşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı

Kırşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri için sosyal market hizmete girdi. Temel ihtiyaçlara yönelik destek sunulacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:46
Kırşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı

Kırşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir çalışma ile, şehirde bulunan ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri için sosyal market açıldı. Bu market, Kırşehir Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü içerisinde oluşturuldu.

Temel İhtiyaçlar İçin Destek

Sosyal marketten, ihtiyaç sahibi yükümlüler ve aileleri belirlenen saatlerde temel ihtiyaca yönelik malzemelere erişim sağlayabilecek. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, açılış programında projenin önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğuna dikkat çekti.

Vali Demiryürek'ten Teşekkür

Daha fazla giyim ürünleri başta olmak üzere destek sunmayı hedefleyen bu projenin önemine değinen Vali Demiryürek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ise projeyi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile hayata geçirdiklerini ifade etti.

Topluma Yeniden Kazandırma Amacı

Başsavcı Ener, ceza infaz kurumlarından çıkıp topluma yeniden katılan vatandaşların, yaşaması muhtemel sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan projede emek veren herkese teşekkür etti. “Bu süreçte yapılacak yardımlarla, sosyalleşme ve topluma uyum sağlama sürecini daha hızlı geçirmeyi ve yükümlülerimizi suça tekrar bulaşmaktan uzak tutmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılışa Katılım Yoğundu

Açılış sonrası, Başsavcı Ener, Vali Demiryürek ve protokol üyelerine sosyal markette destek sağlanacak ürünler ve çalışma süreci hakkında bilgi verdi. Törene, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Peker, savcılar, hakimler ve ceza infaz kurumlarının müdürleri gibi birçok önemli katılımcı da eşlik etti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam...

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam...

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

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