Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırşehir'de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırşehir'de düzenlenen gıyabi cenaze namazı, halkın katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:46
Kırşehir'de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Kırşehir'de Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı icra edildi.

Kudüs Platformu Üyeleri Toplandı

Kırşehir Kudüs Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen programda, Cacabey Camisi'nde bir araya gelen katılımcılar, tekbirler getirip, sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim Okundu

Bölgedeki vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, İsmail Heniyye ve tüm şehitler için dualar etti.

İsrail Saldırılarına Tepki

Namazın ardından, katılımcılar İsrail saldırılarını lanetleyen sloganlar atarak, desteklerini gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı