Kırşehir'de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Kırşehir'de Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı icra edildi.

Kudüs Platformu Üyeleri Toplandı

Kırşehir Kudüs Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen programda, Cacabey Camisi'nde bir araya gelen katılımcılar, tekbirler getirip, sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim Okundu

Bölgedeki vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, İsmail Heniyye ve tüm şehitler için dualar etti.

İsrail Saldırılarına Tepki

Namazın ardından, katılımcılar İsrail saldırılarını lanetleyen sloganlar atarak, desteklerini gösterdi.