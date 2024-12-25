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Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzeme miktarı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 23:07
Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesi haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere karşı harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, toplamda 86 litre sahte içki, 149 litre el yapımı içki ve alkol yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar arasında Ö.K, B.T. ve B.Ş. isimli kişiler mevcut.

Validen Açıklama

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve bu yolla kazanç elde eden kişilere karşı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Kırşehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

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