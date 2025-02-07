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Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yarım gün eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:22
Kırşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim sürecini aksattı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 7 Şubat 2025 Cuma günü öğleden sonra il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarım gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Demiryürek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü öğleden sonra, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de öğleden sonra idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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