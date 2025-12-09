DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Kırşehir'de Kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan M.A. Yakalandı

JASAT ve Akpınar İlçe Jandarma ekiplerinin operasyonunda hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:15
Kırşehir'de Kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan M.A. Yakalandı

Kırşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan M.A. Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan M.A., Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) VE AKPINAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE "ARANAN...

JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) VE AKPINAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE "ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN M.A. İSİMLİ ŞAHIS YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi