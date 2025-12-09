Kırşehir'de Kesinleşmiş 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan M.A. Yakalandı

Kırşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan M.A. Yakalandı
KIRŞEHİR (İHA)
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan M.A., Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) VE AKPINAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE "ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN M.A. İSİMLİ ŞAHIS YAKALANDI.