Kırşehir'de Lösemili Çocuklar Haftası'nda Gökyüzüne Destek Balonları

Kırşehir'de 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen programda seminer, kortej yürüyüşü ve Cacabey Meydanı'nda balon uçurma etkinliği yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:39
2–8 Kasım etkinlikleri Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Cacabey Meydanı'nda

KIRŞEHİR (İHA)2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen farkındalık programında seminer, kortej yürüyüşü ve balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi.

Program, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerle başladı. Etkinlik, kent merkezinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen balon uçurma etkinliğiyle devam etti ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen etkinlikte yaptığı konuşmada; "Bir çocuğun gülüşü, dünyayı değiştirmeye yeter. Lösemili çocuklarımızın yaşam mücadelesine destek olmak hepimizin insanlık görevidir" diyerek lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek çağrısında bulundu.

KIRŞEHİR'DE , 2–8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FARKINDALIK PROGRAMI DÜZENLENDİ.

