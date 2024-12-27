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Kırşehir'de Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı, şüpheli E.H. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:08
Kırşehir'de Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Olayı

Kırşehir'de, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın önüne park edilen motosiklet, çalındı. Motosiklet sahibi Ş.S., olayı fark ederek hemen polise başvurdu.

Güvenlik Kameraları Sonucu Belirledi

İhbar üzerine, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 120 saatlik görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan detaylı analiz sonucunda hırsızlığın E.H. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı

Gözaltına alınan E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede hakim tarafından tutuklandı. Çalınan motosiklet, sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansımış durumda.

Bu olay, motosiklet hırsızlığına karşı duyarlılığı bir kez daha artırırken, Kırşehir'de güvenliğin sağlanması adına atılan adımları da gözler önüne serdi.

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