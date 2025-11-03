Kırşehir'de PKK hükümlüsü H.T. (42) yakalandı — 6 yıl 3 ay hapis

Kırşehir'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK hükümlüsü H.T. (42), jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 12:25
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine teslim edildi

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan operasyonda ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahlı terör örgütüne üye olmak ile tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçlarından hükümlü olan PKK hükümlüsü H.T'yi (42) yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

