Kırşehir'de PKK hükümlüsü H.T. (42) yakalandı — 6 yıl 3 ay hapis

Kırşehir'de PKK hükümlüsü H.T. (42) yakalandı

6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine teslim edildi

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan operasyonda ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahlı terör örgütüne üye olmak ile tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçlarından hükümlü olan PKK hükümlüsü H.T'yi (42) yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari PKK hükümlüsü yakalandı.