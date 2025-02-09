Kırşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 24 Litre İçki ve 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırşehir'de Sahte İçki ve Etil Alkol Operasyonu

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli K.B., düzenlenen operasyon ile gözaltına alınırken, bu operasyonun, piyasaya sahte içki sürerek vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç elde eden şahıslara karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.

Vali’den Teşekkür

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde sahte ve kaçak alkolden kaynaklanan sağlık problemlerine dikkat çekerek, bu tür alkol türlerinin yol açtığı sorunları önlemek için emniyet güçlerinin mücadelelerine devam edeceğini ifade etti. Vali Demiryürek, başarılı çalışmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Kırşehir'de 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.