Kırşehir'de Şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Ailesine Acı Haber Ulaştı

Kırşehir'de Acı Bir Kaybın Haberi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında düşen taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın acı haberi, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bulunan ailesine ulaşmış bulunmaktadır.

Yetkililer Aileye Destek Verdi

Kırşehir ve Çiçekdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri ile psikososyal destek uzmanları, Alp ailesinin yaşadığı Çiçekdağı Yeni Mahalle'ye giderek, şehidin acı haberini ilettiler.

Şehidin Evi Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Şehit Astsubay Çavuş Alp'in evine ve bulunduğu sokağa çok sayıda Türk bayrağı asılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Bu acı olayın ardından, şehit Alp'in babası Ömer Alp'in daha önce 2020 yılında vefat ettiği bilgisi de öğrenilmiştir.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın acı haberi, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın acı haberi, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın acı haberi, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki ailesine ulaştı.