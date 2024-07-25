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Kırşehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi, suçlu polis memuru olarak yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:51
Kırşehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan silahlı çatışma, bir kişinin ölümüne sebep oldu. Olay, Medrese Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Kırşehir'e gelen R.K., kendisine borcu olan S.A.'nın evine gitti. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve R.K., yanındaki tabancayla ateş açarak S.A.'yı vurdu.

Olayın Sonuçları

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın faili R.K. ise polise teslim oldu.

Polis Memuru Şüpheli

İlk gelen bilgilere göre, R.K. isimli şüphelinin polis memuru olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

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