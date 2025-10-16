Kırşehir'de Tır Dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi — Sürücü tutuklandı

Kırşehir'de durdurulan tırın dorsesinde 980 koli halinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi; sürücü M.S.B, adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 19:35
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Kentin giriş noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde, 980 koli halinde 9 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

