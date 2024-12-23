Kırşehir'de Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Kırşehir'de Fatal Trafik Kazası

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobilin, Mustafa A.'nın (yoldaşının ismi) idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza, Mucur-Karahasanlı köyü bağlantı yolunda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen çarpışmada, sürücülerle birlikte otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralılardan Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.