Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Emniyetin çalışması sonucu zanlılar adliyeye sevk edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Polisin bir otomobilde yaptığı aramada 15,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., N.K. ve Y.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.