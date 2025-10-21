Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de Narkotik ekipleri 15,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi; gözaltına alınan A.K., N.K. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 19:23
Emniyetin çalışması sonucu zanlılar adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Polisin bir otomobilde yaptığı aramada 15,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., N.K. ve Y.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

