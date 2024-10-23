Kırşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Kırşehir'de gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı silah ticareti yapmaya çalışan bir kişi yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, piyasa sürülmek istenen 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplumun güvenliğini tehdit eden yasa dışı silah ticaretini engellemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, batı illerinden temin ettiği silahları Kırşehir'de piyasaya sürmek isteyen şüpheli M.G. kent merkezinde yakalandı.

Şüphelinin Yakalanması

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli silahlar ve mühimmatlar bulundu. Gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda piyasa sürülmek istenen 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda piyasa sürülmek istenen 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.