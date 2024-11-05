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Kırşehir'de Yasadışı Angut Kuşları Ele Geçirildi

Kırşehir'de, yasadışı olarak beslenen 5 angut kuşuna el konuldu ve sorumlu kişiye idari işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:02
Kırşehir'de Yasadışı Angut Kuşları Ele Geçirildi

Kırşehir'de Angut Kuşlarına El Konuldu

Kırşehir'de bir evde yasadışı olarak beslenen 5 angut kuşu, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri tarafından ele geçirildi.

İhbar Üzerine Ekipler Harekete Geçti

İlgili ekipler, Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yaptıkları aramada, beslenmesi yasak olan kuşları tespit etti ve kuşlara el koydu.

Hukuki Süreç Başlatıldı

İkamet sahibi Ö.Ç. hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Ele geçirilen angut kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu olay, yasa dışı hayvan sahipliğinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kırşehir'de bir evde beslenen 5 anguta el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları...

Kırşehir'de bir evde beslenen 5 anguta el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, ihbar üzerine kent merkezi Bağbaşı Mahallesi'nde müstakil evde arama yaptı. Evde beslenmesi yasak olan 5 anguta el konuldu, ikamet sahibi Ö.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir evde beslenen 5 anguta el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları...

Kırşehir'de bir evde beslenen 5 anguta el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, ihbar üzerine kent merkezi Bağbaşı Mahallesi'nde müstakil evde arama yaptı. Evde beslenmesi yasak olan 5 anguta el konuldu, ikamet sahibi Ö.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.

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