Kırşehir'de Yolcu Otobüsünde 42 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri kent girişinde durdurdu

Kırşehir girişinde gerçekleştirilen uygulamada, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü ve otobüsü kent girişinde durdurdu.

Otobüs bagajında yapılan aramada, dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine valizlerden birinde 42 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbul'a faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu M.A. (37), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

