Kırşehir'den Filistin'e Destek: Küresel Sumud Filosu İçin Çağrı

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında, Gazze'ye insani koridor ve 44 ülkenin katıldığı Küresel Sumud Filosu talebi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:46
Kırşehir'de basın açıklaması

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş Cacabey Meydanı'nda toplandı. Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar sloganlar attı.

Genç İHH Kırşehir Teşkilat Başkanı Tahir Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada Gazze'deki duruma dikkat çekti. Ersoy, "Gazze'deki soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını, sivil halka yönelik ablukanın ağırlaştırıldığını" söyledi.

Ersoy, en önemli adımın "Gazze'ye insani koridor" olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Gazze'deki ablukanın kalkması için acil çalışma yapılmalıdır. 44 ülkenin katılımının olduğu Küresel Sumud Filosu, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum ve BM nezaretinde Gazze'ye ulaştırılmalıdır. Acil insani yardım karadan ve havadan da götürülmelidir. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermeleri temin edilmelidir."

Ersoy ayrıca, İsrail'in sadece Filistinliler için değil, insanlık için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak en kısa sürede çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

