Kırşehir Mucur'da Fotokapanla Kaçak Kazı: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde fotokapanla tespit edilen kaçak kazı şüphelileri Y.A. ve F.D. suçüstü yakalandı; kazıda kullanılan ekipmanlara el konuldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:02
Kırşehir Mucur'da Fotokapanla Kaçak Kazı: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kırşehir Mucur'da fotokapanla kaçak kazı: 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Dağ çiftliğinde operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bölgeye yerleştirilen fotokapan sayesinde dağ çiftliği bölgesinde izinsiz arama yaptığı tespit edilen Y.A. ve F.D. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ele geçirilen malzemeler arasında 1 karot el sondajı ve burgu makinesi, 12 delici sondaj makine burgusu ile çeşitli malzemeler bulunuyor.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
2
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
3
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı
4
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
5
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
6
Bakan Yusuf Tekin: Düzce'de Derslik Sayısı Arttı, İkili Eğitim Sonlanacak
7
Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek