Kırşehir Mucur'da fotokapanla kaçak kazı: 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Dağ çiftliğinde operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bölgeye yerleştirilen fotokapan sayesinde dağ çiftliği bölgesinde izinsiz arama yaptığı tespit edilen Y.A. ve F.D. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ele geçirilen malzemeler arasında 1 karot el sondajı ve burgu makinesi, 12 delici sondaj makine burgusu ile çeşitli malzemeler bulunuyor.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.