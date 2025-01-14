Kırşehir Valisi Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli anları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:48
Kırşehir Valisi Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırşehir Valisi Demiryürek, Oylama Sürecine Katıldı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından önemli fotoğrafların değerlendirildiği bir platform olarak dikkat çekiyor.

Anahtar Anların Değerlendirilmesi

Vali Demiryürek, oylama sırasında Anadolu Ajansı tarafından sunulan çeşitli fotoğrafları inceledi. Bu fotoğraflar, Türkiye'nin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli anları yansıtıyor.

Oylama, sadece profesyonel fotoğrafçıların değil, aynı zamanda toplumun her kesiminden bireylerin de katıldığı bir süreç. Vali, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin zengin kültürel mirasının ve toplumsal anlarının gün yüzüne çıkması açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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