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Kırşehirli Dağcılar 2025 Yılını Gönül Dağı’nda Karşılayarak Tırmandı

Kırşehirli dağcılar, 2025 yılına Gönül Dağı’na yaptıkları tırmanışla merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:43
Kırşehirli Dağcılar 2025 Yılını Gönül Dağı’nda Karşılayarak Tırmandı

Kırşehirli Dağcılardan Yeni Yıl Tırmanışı

Kırşehir’deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlik, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlendi.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Etkinliğe; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu ve Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan akademisyenler, öğrenciler ve yerel dağcılar katıldı.

Tırmanış Detayları

Kaman’ın Demirli köyünde bir araya gelen 10 kişilik grup, köy meydanından Gönül Dağı’na yürüyüşe başladı. Yaklaşık 2,5 saatlik bir yürüyüşün ardından Gönül Dağı’nın Kaletepe eteklerindeki kayalık zirveye ulaştılar.

Coşkulu Anlar Yaşandı

Dağcılar, zirveye ulaştıklarında Türk bayrağı açarak, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudular. Tırmanışın ardından ekip, etkinliği tamamlayarak kent merkezine döndü.

Kırşehir'deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmandı. Türk bayrağı...

Kırşehir'deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmandı. Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, daha sonra kent merkezine döndü.

Kırşehir'deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmandı. Türk bayrağı...

Kırşehir'deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmandı. Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, daha sonra kent merkezine döndü.

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