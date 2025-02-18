Kırşehirli Dağcılar Kındam Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı ve doğanın eşsiz manzarasında İstiklal Marşı okudu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:49
Kırşehirli Dağcılar Kındam Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Kırşehirli Dağcılar Kındam Dağı'nı Fethetti

Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek Türk bayrağı açtı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen "Kındam Kule Tepe Zirve" tırmanışı, 6 dağcının katılımıyla Boztepe yolu Maliye Ormanı yakınlarında başladı.

Tırmanış Detayları

Batı rotasını kullanan dağcılar, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu zorlu karlı zemin ve eğimli araziden geçerek 3,5 saatlik bir yürüyüş ile zirveye ulaştı. Zirveye ulaştıklarında, karşılarına çıkan doğanın eşsiz manzarasıyla keyiflenen dağcılar, Türk bayrağını açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Dağcıların Teması: Doğa Sevgisi ve Kırşehir'in Tanıtımı

Dağcılardan Ali Kaymak, bu tür faaliyetlerin doğa sevgisini yaygınlaştırmak ve Kırşehir'in tanıtımına katkıda bulunmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Faaliyetlerini zirve noktasında tamamladıklarını belirten Kaymak, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğine teşekkür etti.

Dönüş ve Zorluklar

Dağcılar, güney rotasını kullanarak yaklaşık 2,5 saat süren yürüyüşün ardından kente dönmüştür. Bu zorlu tırmanış, hem fiziksel dayanıklılık hem de doğa ile iç içe olmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı...

Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı...

Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

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