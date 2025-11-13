Kış Cilt Bakımı: Dermatoloji Uzmanı Dr. Gül Şekerlisoy'un Temel Önerileri

Dr. Gül Şekerlisoy, soğuk ve kuru havalarda nemlendirme, nazik temizleme, güneş koruması ve içten nemlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:07
Kış Cilt Bakımı: Uzmanından Pratik Öneriler

Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniği’nden Uzman Dr. Gül Şekerlisoy Tatar, kış aylarında cilt sağlığının korunması için basit ama etkili adımların önemine dikkat çekti.

Dr. Gül Şekerlisoy, "Kış mevsiminde soğuk hava, kuru iklim ve kapalı ortamlardaki ısıtma sistemleri cildin nem dengesini bozabilir. Bu yüzden kışın cilt bakımı için uygulanacak temel adımlar ve küçük cilt bakım rutini değişiklikleri ile derimizi korumak önemlidir" dedi.

Kış Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nemlendirici değişikliği: Kış aylarında hafif nemlendiriciler yerine, daha zengin içerikli kremler kullanın. Su bazlı ürünler yerine, cildi yoğun bir şekilde nemlendiren ve hava şartlarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturan yağ bazlı ürünleri tercih edin. Yüz nemlendirmesi için karma ve yağlı ciltler daha fazla nemlendirme kapasitesine sahip hyaluronik asit gibi içerikler içeren su bazlı nemlendiricilerden faydalanabilir.

Yatmadan önce bakım: Yatmadan önce cildinizi derinlemesine nemlendiren maskeler veya serumlar kullanarak gece boyunca cilt bakımınıza destek olabilirsiniz. Özellikle, hyaluronik asit veya gliserin içeren ürünler cildin nem tutmasına yardımcı olur.

Hassas temizleme: Sıcak su ve sert temizleyiciler, cildinizin doğal yağlarını azaltarak daha da kurumasına neden olabilir. Ilık su ve hafif temizleyiciler ile cildinizi nazikçe temizleyin.

Güneş kremi kullanımı: Dr. Şekerlisoy, UV ışınlarının bulutlu havalarda bile cilde zarar verebileceğini belirterek, "UV oranı 2 ve üzerinde olan günlerde güneş kremsiz dışarıya çıkmayın." uyarısında bulundu. Kış aylarında ev içinde güneş kremi kullanmamıza gerek yoktur.

İçten nemlendirme: Bol su içmek, kış aylarında cildinizin nemli kalmasına yardımcı olur. Ayrıca omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar tüketmek, cildin nemini korumasına ve esnekliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Ellerinizi koruyun: Eller, kışın en çok etkilenen bölgelerdendir. Elleri ılık su ile yıkamak ve sık sık el kremi uygulayarak nemlendirmek temel el bakım rutini için yeterliyken, dışarıya çıkarken eldiven takarak ellerinizi korumak yine soğuk havalarda alınacak en iyi önlemlerdendir.

Odaları nemlendirin: Kışın kullanılan ısıtıcılar hava nemini düşürür. Bir hava nemlendirici kullanarak evinizin nem seviyesini artırmak, cildinizin sağlığı için faydalı olabilir. Özellikle hassas egzamaya yatkın ciltler için oda sıcaklığının çok yüksek olmaması, 18-22 derece civarında tutulması önem taşır.

Dr. Gül Şekerlisoy'un vurguladığı bu basit adımlar ve düzenli bakım alışkanlıkları ile kışın cildinizin nem dengesini koruyabilir, soğuk hava şartlarının olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir cilt için düzenli bakım ve uygun ürün kullanımı şarttır.

