“Kış Gelmeden Sen Gel” ile 81 İlde Minik Yürekler Isındı — Polis Mustafa Şahin

“Kış Gelmeden Sen Gel” Projesi 81 İlde Çocuklara Umut Oluyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin, "Kış Gelmeden Sen Gel" adlı sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara destek vermeye devam ediyor. Proje kapsamında 81 ildeki öğrencilere bot ve mont dağıtılarak, kış aylarında üşümemeleri hedefleniyor.

Projenin kapsamı ve yayıldığı iller

Ankara’da başlatılan çalışma kısa sürede genişleyerek Muş, İstanbul, Adana, Mersin, Bitlis ve Trabzon gibi illerde yankı buldu. Projenin temel amacı, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve maddi imkânları kısıtlı çocukların soğuk havalarda daha rahat okula gidip eğitimlerine devam edebilmesini sağlamak.

Çocuklar ve ailelerin tepkisi

Dağıtılan mont ve botlar çocuklara hem mutluluk hem moral verirken, yardım alan aileler de destekten memnuniyet duydu. Aileler, "Çocuklarımız artık gönül rahatlığıyla üşümeden okula gidecek" diyerek projenin önemini vurguladı.

Projenin hedefleri ve teşekkür

Proje hakkında konuşan Mustafa Şahin, "Kış sert yüzünü göstermeden, havalar iyice soğumadan tüm çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek olan herkese gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Şahin, hedeflerinin Türkiye’nin tüm illerine ulaşmak olduğunu belirtti.

Daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan polis memuru Mustafa Şahin, bu kez de kış öncesinde çocukların yüreklerini ısıtan anlamlı bir çalışmayla takdir topladı.

