Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor: 1 Aralık 2024 Tarihinde Zorunlu Hale Gelecek

Kış Lastiği Zorunluluğu 1 Aralık 2024'te Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacağını duyurdu. Uraloğlu, kış lastiklerinin kazaları önlemede hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, uygulamanın şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağını belirtti.

Kış Lastiği ile Güvenli Yolculuk

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını ifade etti. Ayrıca, hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takması konusunda tavsiyelerde bulundu. İlin sınırları içinde kış lastiği uygulamaları, valilikler tarafından belirlenecek ve valilikler bu uygulamayı Bakanlıkça ilan edilen tarih aralığı öncesi ve sonrasında birer ay uzatabilecektir.

Yüksek Denetim Standartları

Sürücülerin, duyuruları dikkatle takip etmelerinin önemine dikkat çeken Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüsler başta olmak üzere tüm araçların lastiklerinin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca, buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçebileceğini ifade etti. Uraloğlu, araçlarda patinaj zinciri bulundurmanın kış lastiği zorunluluğunu kaldırmadığını ve gerekli ekipmanların seyahatlerde bulundurulmasının önemini vurguladı.

Denetimler ve Cezalar

Kış lastiklerinin diş derinliği için belirli standartların bulunduğunu belirten Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetre, diğer araçlarda ise 1,6 milimetre altına inmemesi gerektiğini açıkladı. Uygulamalara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'nın denetimlerinde sahada olacaklarını belirtti.

Karla Mücadele Hazırlıkları

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladığını ve 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ile 13 bin 283 personelle hizmet vereceklerini de sözlerine ekledi. Bu dönemde, 737 bin 801 ton tuz ve 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ile yollardaki trafik akışının kesintisiz sağlanacağına dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.