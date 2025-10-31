Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla aldığı yeni düzenlemeyle kış lastiği zorunluluğunu bu yıl erkene çekti ve süresini uzattı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, kış şartlarına hazırlıksız yakalanarak trafik akışını olumsuz etkileyecek olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kış Lastiği Takvimi Güncellendi

Geçmişte 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanan zorunluluk, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeniden düzenlendi. Yeni takvime göre zorunluluk 15 Kasım 2025'te başlayıp 15 Nisan 2026'da sona erecek. Bu değişiklikle uygulama süresi toplamda 5 aya çıkmış oldu.

Zorunlu Kapsam: Hangi Araçlar?

Tebliğe göre kış lastiği zorunluluğu öncelikli olarak ticari taşımacılığı kapsıyor. 15 Kasım 2025 ile 15 Nisan 2026 tarihleri arasında şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar bu kurala uymak zorunda olacak.

Zorunluluk kapsamındaki araçlar: Otobüsler, Kamyonlar, Minibüsler, Kamyonetler.

Hususi Araçlar İçin Durum

Hususi binek araçlar için ülke genelinde yasal bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak uzmanlar ve yetkililer, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastiklerinin performans kaybına uğradığını ve fren mesafelerinin arttığını hatırlatarak özel araç sahiplerine kış lastiği kullanımını şiddetle tavsiye ediyor.

Cezai Yaptırımlar

Kış lastiği zorunluluğuna tabi ticari araçların kurala uymaması halinde trafik denetimleri sonucu cezai işlem uygulanacak. 2025 yılı için kış lastiği kuralına uymayan sürücülere kesilecek idari para cezası 5.856 TL olarak belirlendi.

Uygulama Alanı ve Valilik Yetkisi

Tebliğe göre zorunluluk, şehirler arası taşımacılık yapan ticari araçlar için Türkiye'nin tüm illerinde (81 ilde) geçerli olacak. Hususi araçlar açısından ise Valilikler ve İl Trafik Komisyonları, ilin coğrafi ve iklim koşullarına göre il düzeyinde zorunluluk getirme yetkisine sahip.

Kış Lastiği Zorunluluğu İlan Edilebilen İller Listesi

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Yolcuların ve taşımacılık yapan firmaların kış hazırlıklarını öne çekmesi, uygulanacak cezai yaptırımlardan kaçınmaları ve trafik güvenliğini sağlamaları açısından hayati önem taşıyor.