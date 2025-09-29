Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğalgaz desteği başladı; dar gelirli ailelere bölgeye göre 900 TL'den 2.500 TL'ye kadar, başvurular e-Devlet veya SYDV üzerinden.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:30
Kış Gelmeden Müjde: Doğalgaz Desteği Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen doğalgaz tüketim desteği bu yıl da uygulanmaya başladı. Soğuk kış günlerine girerken, dar gelirli ailelerin ısınma yükünü hafifletmeyi amaçlayan program kapsamında hane başına 2.500 TL'ye varan karşılıksız destek sağlanacak.

Programın Amacı ve Kapsamı

Isınma maliyetlerinin özellikle dar gelirli haneler üzerindeki etkisini azaltmak için hayata geçirilen proje, Bakanlık bünyesinden ayrılan özel fonla yürütülüyor. Program, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi milyonlarca haneye sıcak bir nefes olmayı hedefliyor. Başvurusu onaylanan ailelere yılda iki kez olmak üzere, iklim koşullarına göre değişen tutarlarda ödeme yapılacak.

Ödeme Tutarları Nasıl Belirleniyor?

Bakanlık, ödemeleri tek bir standartta vermiyor; destek miktarı hanenin bulunduğu il veya ilçenin kış şartlarına göre belirleniyor. Meteorolojik verilerle hazırlanan ısı haritası esas alınarak, ılıman bölgelerde yaşayan hak sahiplerine 900 TL'den başlayan destekler verilirken; kışın sert geçtiği Doğu Anadolu gibi bölgelerde bu rakam 2.500 TL'ye kadar çıkıyor.

Başvuru Süreci

Başvurular Eylül ayı itibarıyla başladı. İki farklı başvuru yöntemi bulunuyor:

1) En pratik yol e-Devlet üzerinden başvurmaktır. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" yazarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait ilgili sayfaya ulaşabilir. Buradaki "Doğalgaz Tüketim Desteği" formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurularak başvuru tamamlanır.

2) Diğer yöntem ise ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)'na kimlik ile giderek başvuru formunu doldurmaktır.

Değerlendirme ve Ödeme

Başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşların destek ödemeleri, yılda iki defa olmak üzere PTT aracılığıyla yapılacak. Hak sahipleri, onaylanan destek tutarlarını T.C. kimlik kartlarıyla en yakın PTT şubesinden tahsil edebilecekler.

Not: Başvuru ve değerlendirme süreçlerine dair güncel bilgiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruları takip edilmelidir.

